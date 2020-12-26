Группа любителей осудить и обсудить переместилась с видео, где девушка танцевала у Кул-Шарифа в Казани под видео, где на площади у мечети другая молодая особа открыла шампанское. Ролик появился в сети и, конечно же, не остался без комментариев.

«Не переживайте, каждый сам за свои поступки лично ответит»

«Я конечно все понимаю, танцы там, но вот это уже перебор. Ни стыда, ни совести»

«А людям лишь бы осудить, обсудить»

«А что в этом такого? Ну кроме как алкоголь в общественном месте»

«Это уже совсем»

«Бог может наказать за такое»

«Я даже боюсь подумать, на что дальше пойдут. Я понимаю поют, танцуют. В этом я плохого не вижу, это красиво. Правда, если соблюдают эстетику. Но то, что она творит... Тут уже любой человек дойдёт до точки кипения...».

В общем, не оценили казанцы поступка девушки, а кто-то считает, что это новая тема для хайпа (и, кажется, они правы).

Напомним, на неделе жители Казани накинулись на девушку, которая танцевала на фоне Кул-Шарифа. После огромного количества негатива блогер не выдержала и высказала все, что думает, про таких людей.