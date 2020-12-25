Пандемия коронавируса снова внесла коррективы в образовательный процесс. Сегодня в Минобрнауки озвучили, как выпускники в 2021 году будут сдавать экзамены.

Итоговое сочинение и изложение в этом учебном году пройдет в апреле, ЕГЭ дети будут сдавать с 31 мая и 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля, государственные выпускные экзамены - в конце мая. Досрочный период проведения экзаменов в 2021 году отменяется для 9-х и 11-х классов.

ЕГЭ по математике базового уровня проводить, как и в прошлом учебном году, не будут. Таким образом, чтобы получить аттестат школьник, желающий поступить в вуз, должен будет сдать ЕГЭ по русскому. Тем, кто не планирует получать высшее образование, необходимо сдать государственный выпускной экзамен по русскому и математике.

Девятиклассникам предстоит сдать ГИА по русскому языку и математике, ОГЭ по выбору не будет, зато будет одна контрольная, предмет выберет сам школьник. Оценка за работу на получение аттестата и допуск к экзаменам не влияет, контрольные пройдут в конце мая.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая, резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, дополнительный пройдет в сентябре.

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