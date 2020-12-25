Вечером в четверг, 24 декабря, на номер вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажного дома в Казани. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, в жилом помещении загорелся диван.
Прибывшим на место происшествия пожарным удалось спасти женщину - они вывели ее из квартиры, надев на нее кислородную маску. Инцидент произошел в жилом комплексе «Салават Купере».
Площадь пожара составила 2 кв. м, и приехавшим пожарным удалось справиться с возгоранием. В результате инцидента никто не пострадал.
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