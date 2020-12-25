В четверг, 24 декабря, в Казани зажгли центральную городскую ёлку у Центра семьи «Казан». Вокруг 35-метрового праздничного дерева в этом году установили шатер с куполом из 1280 гирлянд.

При этом общая концепция площадки посвящена IT-технологиям, а ёлку называют "интеллектуальной": после загрузки елка поговорила с гостями на двух языках. Уникальность праздничного дерева также в том, что гирлянды синхронизированы с музыкальным сопровождением.

В честь открытия была организована концертная программа, а для детей были и другие развлечения: хоровод, причем "бесконтактный", и различные конкурсы.

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