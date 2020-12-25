Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе ежегодной пресс-конференции высказался в том числе о застройке Казани. Отдельно он коснулся вопроса исторического поселения - центра города.

Рустам Минниханов отметил, что для повышенного контроля в этой сфере есть основания: "Жажда наживы такая штука. Забываешь родную мать. А предприниматель кто? Это человек, которым движет жажда наживы, это нормально". Он признал и свою вину в том, что были допущены ошибки относительно застройки центра города, но на данный момент возведение объектов в этом районе находится под строгим контролем.

При этом, по мнению президента республики, федеральные игроки также могут работать в Татарстане - все зависит от желания партнеров.

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