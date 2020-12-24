В Казань вернулась сеть магазинов "Другие подарки". Об этом стало известно из СМС-сообщений, которые получили клиенты магазина, чьи контакты остались у торговой сети.

В настоящее время магазины открыты в двух торговых центрах, «Горки парк» и «Кольцо», причем в первом торговая точка открыта уже пару недель.

Ранее магазины "Другие подарки" работали в трех торговых центрах, но были закрыты. Напомним, торговая сеть, открывшаяся в конце 2009 года, представляет собой офлайн-точки и магазины, в которых продаются разнообразные подарки. Сеть позиционирует себя как магазин, где можно найти необычные товары.

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