На заседании Госсовета Татарстана депутат Артур Абдульзянов предложил эвакуировать с парковок машины со скрытыми или снятыми номерами. По мнению депутата такие машины не соответствуют требованиям террористической безопасности.
«У нас платные парковки превратились в бесплатные для автомобилей без номеров»,- отметил спикер.
Также он поделился опытом коллег из Москвы, которые уже активно используют инициативу. Абдульзянов призвал создать рабочую группу, чтобы разобраться в вопросе. Рассмотреть инициативу призвали и руководителя комиссии по безопасности дорожного движения.
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