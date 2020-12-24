В выходные дни погода в Татарстане существенно ухудшится: связано это с приходом в европейскую часть России глубокого атлантического циклона. 26 и 27 декабря в Татарстане ожидается метель с существенным ухудшением видимости. Также жителей республики в эти дни ждет сильный южный ветер порывами до 16-21 м/c и снежные заносы на дорогах.

Жителей Татарстана также в выходные ожидает похолодание. В субботу температура опустится до -12..-17°, в восточных районах республики при прояснениях до -22°, днем -6..-11°, на востоке до -14°. Потепление ожидается в воскресенье, температура составит днем -2..-7° и -8..-13° ночью, передает Гидрометцентр Татарстана.

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