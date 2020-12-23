Двух участников ОПГ "Борисково" задержали в Казани. Полицейским удалось установить, что они несколько лет вымогали деньги у бизнесменов, занимающихся пассажирскими перевозками. На данный момент правоохранители разыскивают пострадавших от преступных действий злоумышленников.

Ночью в Казани произошел крупный пожар. Горела квартира на четвертом этаже, спасатели, чтобы эвакуировать жильцов, использовали автолестницу. Среди спасенных было двое детей до года.

По данным Гидрометцентра Татарстана, станции мониторинга чистоты воздуха в Казани зафиксировали превышение формальдегида в нескольких районах города Превышение было аж в три раза, опять ветер не туда подул?

Непонятно какой конец был бы у этой истории, если вовремя проезжавший полицейский не остановился спросить все ли в порядке у пассажиров машины с "аварийкой" на обочине трассы. Оказалось автомобиль сломался и ни под какими предлогами не заводился, коллеги-автомобилисты не торопились помочь молодому человеку и его матери. На улице было морозно и они уже отчаялись. Инспектор ДПС, довез их до места назначения, за что они были ему очень благодарны. Должно же быть хоть что-то хорошее в эти серые дни.