В Казани 25 декабря пройдет республиканская детская елка, на которую пригласили более 8 тысяч детей. Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, как пройдет праздник, учитывая ковидные времена.

На елку пригласили детей, которые проявили себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни. А также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья. Праздник пройдет с три захода – 12:00, 15:00 и 18:00. На мероприятии будут соблюдаться все меры профилактики.

В целях безопасности будет работать электронная система выдачи билетов. Хедлайнером праздника станет группа Dabro. Что касается Деда Мороза, то он из-за возраста (65+) будет ограничен в передвижении.

Напомним, за сутки в Татарстане зарегистрировали 104 случая заражения коронавирусом, среди них дети и пенсионеры.