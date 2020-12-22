Ученые университетской клиники Германии выяснили, что в корне солодки есть глицирризиновая кислота, которая убивает коронавирус. Об этом говорится в исследовании.

«Специалисты подготовили экстракт солодки, добавили разведенный экстракт в 50% инфекционных доз коронавируса и инкубировали его в течение часа при температуре 37 градусов. Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации ниже, чем в чае из растения. Напиток может быть эффективен при лечении от вируса», - пишут исследователи.

Ранее действенные свойства глицирризиновой кислоты доказали на примере других вирусов. Но авторы исследования продолжают изучения ее воздействия на коронавирус, хотя уже сейчас понятно, что вещество безопасно и легко переносимо.

Напомним, в Татарстане за сутки зарегистрировали 104 случая заражения коронавирусом.

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