Речь идет о рабочих местах, отпраздновать долгожданный конец 2020-го можно в ресторанах, но и там действует ряд ограничений.

Ограничения по празднованию есть и для детсадов: так, в детсадах на утреннике должны находиться только дети. Никаких родственников, никаких фотографий с праздника: гражданам с камерой вход тоже воспрещен.

Бизнесмен Ольга обратилась к нам в редакцию еще весной. В апреле ей понадобилось много одноразовых перчаток, она пыталась их купить у довольно известной фирмы через интернет, но сайт оказался подделкой. Она нашла еще много таких пострадавших, вот только полиция так и не нашла мошенников.

Дом №17Б по Клары Цеткин должны были расселить уже давно, корреспондент ProKazan.ru побывал там еще осенью и ужаснулся условиям, в которых вынуждены выживать люди. Исполком обязали расселить дом, но, кажется, праздновать конец старого года жители будут в старом доме.

Все заметили, как цифры в ежедневной статистике не очень плавно перевалили за сотню? Сейчас по цифрам республика находится на уровне весны, когда мы все сидели в самоизоляции. Ситуацию в ведомстве назвали "стабильной, но напряженной" и объяснили, почему заболевших стало ощутимо больше.

Хоть у кого-то прошедший год связан с положительными эмоциями. Жительница Набережных Челнов стала мамой трижды за 11 месяцев. И с мамой, и с малышами все хорошо.