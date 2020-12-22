В Томской области пьяная женщина жестоко избила и угрожала убить 12-летнего сына за то, что несколько дней назад ее вызывали в школу. Все происходящее сняла на видео подруга женщины, видео попало в интернет.

На кадрах видно, что мать хватает ребенка, стаскивает с кровати и пытается задушить, мальчик успевает подставить руки. Тогда женщина бьет его, а сын просит пощады и обещает: "Мама, я так больше не буду!". В это время подруга, с которой они вместе распивали спиртное, снимает происходящее и просит Анжелу (женщина на видео) остановиться.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

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