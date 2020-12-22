Завтра, 23 декабря, госавтоинспекторы проведут очередной рейд в Казани. Он пройдет в Авиастроительном районе.

По информации ГИБДД, в ходе операции "Тоннель" полицейские проверят соблюдение ПДД, в частности, будут ловить пьяных водителей, проконтролируют перевозку детей, а также обратят внимание на машины, в конструкцию которых внесены недопустимые изменения.

"Кроме этого, на особом контроле будет выявление водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам, и пешеходов, не соблюдающих правила поведения на проезжей части", - добавили в пресс-службе ведомства.

Рейд будет длиться с 20 до 22 часов.

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