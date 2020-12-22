В Татарстане одна сестра во время пьяной ссоры зарезала другую. О произошедшем рассказали в Следственном комитете республики.

По данным ведомства, 19 декабря трое жителей Ленингорского района - 51-летняя и 57-летняя сестры и сожитель одной из них устроили совместное застолье с алкоголем. Между женщинами возникла ссора, в это время одна из них резала на кухне еду, вторая лежала на диване. 51-летняя подозреваемая подошла к старшей сестре и ножом, которым до этого нарезала продукты, ударила вторую женщину в живот.

Осознав, что произошло, подозреваемая обратилась за медицинской помощью, однако пострадавшую спасти не удалось. 51-летняя жительница РТ признала свою причастность к совершению преступления, решается вопрос о ее заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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