В Татарстане в ближайшие сутки ожидается туман и гололед. Об этом пишет пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Гидрометцентр.

«21 декабря с 18:00 до 18:00 22 декабря на территории Казани и Татарстана ожидается туман и гололед», - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными на дороге соблюдать безопасную дистанцию, не обгонять, соблюдать скоростной режим. Пешеходам быть внимательными, переходить дорогу только, убедившись, что рядом нет машин или что все машины остановились, чтобы пропустить.

Напомним, на неделе ожидается погода с резкими скачками температуры. Подробный прогноз в Татарстане.