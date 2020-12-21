Сегодня, 21 декабря, за полчаса до открытия ТЦ МЕГА из здания были эвакуированы 200 человек. Об этом сообщили в МЧС Татарстана.

По данным ведомства, информация о срабатывании пожарной сигнализации поступила в 9:25, на место выехали пожарные. По прибытию было установлено, что сигнализация сработала из-за пригоревшей на фудкорте пищи. Еще до приезда администрация объекта организовала эвакуацию, торговый центр покинули 200 сотрудников. Посетителей в это время не было, пострадавших нет.

Напомним, за последние дни это уже второй случай эвакуации в данном ТЦ, в прошлый раз виновата оказалась пыль.

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