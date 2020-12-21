Татарские Дед Мороз и Снегурочка, а именно Кыш Бабай и Ка Кызы, начали принимать гостей в своей резиденции. Она открылась сегодня, 20 января, в селе Новый Кырлай в 80 километрах от Казани.



Они будут работать до конца января. Посетители смогут поучаствовать в развлекательной программе, покататься в санях, на лошадях, а также написать записку с мечтой и повесить ее на елку. Кроме того, можено посетить домик Убырлы Карчык - татарской Бабы Яги и поиграть в снежки с лесным чудовищем Шурале.



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