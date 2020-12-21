В Татарстане официально объявили о начале аукциона. На продажу выставят четыре машины, принадлежащие госучреждениям. Сами торги состоятся 18 января 2021 года, однако подать заявку на участие в них можно до 13 января.

В этот раз самым дорогим лотом оказался внедорожник золотистого цвета Toyota Land Cruiser Prado 2006 года выпуска. Такая низкая цена для подобной марки оправдывается некоторыми повреждениями: многие элементы кузова и оборудования, а также двигатель и рулевое управление находятся в неудовлетворительном состоянии. Сам автомобиль пока еще принадлежит Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма. Борьба за лот начнется с 767 000 рублей.



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