Зверский случай нападения бродячих собак произошел в Ухте. Об этом случае рассказывает издание "ПроГородУхта".

Стая собак разорвала молодую девушку. Ее супруг оказался в больнице благодаря прохожему.

"Мы в шоке. Сегодня вечером молодой человек завёл к нам в магазин полуголого окровавленного мужчину, - рассказала сотрудника магазина. - Мы сразу же стали оказывать ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Молодой человек рассказал, что искал свою убежавшую собаку в районе баз и увидел, что бездомные псы разрывают людей. Помочь женщине он не успел, она уже была мертва, а мужчину, ее супруга, удалось спасти".

Известно, что сейчас на месте работают криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего.



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