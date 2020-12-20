В Татарстане за прошедшие сутки выявили 101 новый случай коронавирусной инфекции. По данным оперативного штаба РТ, шесть случаев завозные, остальные контактные. 25 пациентов госпитализировано, остальные лечатся в домашних условиях.

Больше всего в статистике новых случаев пациентов в возрасте от 30 до 50 лет - 27 человек, и от 60 до 70 лет - 26 человек. 19 заболевших находятся в возрастной категории 50-60 лет, по девять - от 18 до 30, от 70 до 80 и от 80 до 90 лет. Также среди инфицированных два ребенка, рассказали медики.

Больше всего заболевших - это жители Казани, 50 человек, 12 случаев выявлено в Набережных Челнах, шесть - в Нижнекамском районе, пять - в Зеленодольском, четыре - в Агрызском. По два случая прибавилось в Актанышском, Балтасинском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Лениногорском и Тукаевском районах. По одному - в Алькеевском, Альметьевском, Бугульминском, Высокогорском, Елабужском, Заинском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Пестречинском и Рыбно-Слободском районах РТ.



Всего с начала пандемии в Татарстане было зарегистрировано 12 174 случая COVID-19. Максимальное число случаев за сутки пока составляет 105 человек.

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