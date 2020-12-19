Второй раз за два месяца в Казани разыскивают 10-летнего Даниса Галиакберова. Его объявляли в розыск 1 ноября, в тот же день нашли; в очередной раз ребенок пропал 18 декабря.

Приметы: мальчик худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Был одет в темно-синюю куртку с оранжевыми вставками, синие брюки, темно-синие дутые ботинки и синюю шапку с черным помпоном. С собой у школьника был черный рюкзак с изображением самолета.

Всех, кто видел ребенка, просьба обратиться по телефону 112.

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