Прокуратура Татарстана провела проверку в домах престарелых после трагедии в Башкортостане, где при пожаре погибли 11 человек. В пансионате было обнаружено множество нарушений, теперь его требуют закрыть, а постояльцев расселить.

В Татарстане с нового года повысят ежемесячную выплату на первого ребенка. Она повысится на...370 рублей, родители будут рады (или нет).

Председатель Ассоциации Сергей Темляков не согласен с тем, что символом Казани вдруг стали горящие автобусы. Он привел "мутную" статистику происшествий с автобусами (непонятно за какой период), а также сообщил, что автобусы горят и в других регионах.

Новости, которые вы могли пропустить:

18 декабря появились трагические подробности автоаварии, которая произошла 17 декабря. Водитель такси выехал на "встречку" и врезался в иномарку. Один человек скончался в больнице. Все остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в больницу. Водителя такси разыскивают.

Активистка из Казани Лиана Тимерханова рассказала о жестоком избиении ее семилетнего сына. Она уверена, что в произошедшем замешана ее гражданская позиция.

Совет директоров "Нэфис Косметикс" утвердил нового гендиректора. Впервые почти за всю историю компании ее возглавила женщина. Гендиректором стала Дина Лаврикова.