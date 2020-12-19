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Фото: ProKazan

Главное на утро в Татарстане: опасные дома престарелых, повышение пособия на детей, горящие автобусы

19.12.2020, 09:02 38 0 prokazan.ru

Опасные дома престарелых 

Прокуратура Татарстана провела проверку в домах престарелых после трагедии в Башкортостане, где при пожаре погибли 11 человек. В пансионате было обнаружено множество нарушений, теперь его требуют закрыть, а постояльцев расселить. 

Повышение выплат на детей 

В Татарстане с нового года повысят ежемесячную выплату на первого ребенка. Она повысится на...370 рублей, родители будут рады (или нет).

В Ассоциации АТП прокомментировали происшествие с горевшим автобусом 

Председатель Ассоциации Сергей Темляков не согласен с тем, что символом Казани вдруг стали горящие автобусы. Он привел "мутную" статистику происшествий с автобусами (непонятно за какой период), а также сообщил, что автобусы горят и в других регионах. 

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Смертельное ДТП с участием таксиста 

18 декабря появились трагические подробности автоаварии, которая произошла 17 декабря. Водитель такси выехал на "встречку" и врезался в иномарку. Один человек скончался в больнице. Все остальные участники ДТП с различными травмами доставлены в больницу. Водителя такси разыскивают.

Жестокое избиение семилетнего сына казанской активистки 

Активистка из Казани Лиана Тимерханова рассказала о жестоком избиении ее семилетнего сына. Она уверена, что в произошедшем замешана ее гражданская позиция.

Новый гендиректор завода "Нэфис Косметикс"

Совет директоров "Нэфис Косметикс" утвердил нового гендиректора. Впервые почти за всю историю компании ее возглавила женщина. Гендиректором стала Дина Лаврикова. 

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