Опасные дома престарелых
Прокуратура Татарстана провела проверку в домах престарелых после трагедии в Башкортостане, где при пожаре погибли 11 человек. В пансионате было обнаружено множество нарушений, теперь его требуют закрыть, а постояльцев расселить.
Повышение выплат на детей
В Татарстане с нового года повысят ежемесячную выплату на первого ребенка. Она повысится на...370 рублей, родители будут рады (или нет).
В Ассоциации АТП прокомментировали происшествие с горевшим автобусом
Председатель Ассоциации Сергей Темляков не согласен с тем, что символом Казани вдруг стали горящие автобусы. Он привел "мутную" статистику происшествий с автобусами (непонятно за какой период), а также сообщил, что автобусы горят и в других регионах.
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