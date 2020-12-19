Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей, пообещал выпустить новый альбом до конца 2020 года. Об этом он рассказал в своем "Инстаграме".

"Ещё с августа за мной тянется долг. К концу года я решил исправиться. Альбому в 2020 быть! Обсудили с Bahh Tee дату выпуска и остаются последние штрихи", - написал исполнитель.

В комментариях певец предложил подписчикам угадать, когда именно он планирует выпустить пластинку. Большая часть фанатов предположили, что 31 декабря.

"Радик какого бы числа он не вышел, это будет классный, здоровский, бомбический, искрометный альбомчик!!! У тебя всегда все супер!!! Кузь тимэсен. Я думаю 31 числа, слушателям твоим в подарок будет в честь Нового года!!! Главное пусть этот альбом будет написан для хороших, добрых слушателей!!! Молодец!!!" - пишут они.

Также певец рассказал, что певец Эльбрус Джанмирзоев за их с Юльякшиным совместный трек "Пошел налево" получил платиновый диск. Напомним, в ноябре у Элвина Грея также вышел совместный трек с артисткой лейбла Динарой Амировой (Ами). У артиста есть совместные работы с Гузель Уразовой, Booore, Podstrelov, Ростиславом Мурзагуловым, Нурминским, Иркә, Ябай Малай, Андреем Рыбаковым и другими исполнителями.

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