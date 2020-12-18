Полицейские Казани проводит проверку после избиения сына активистки Лианы Тимерхановой. Об этом Prokazan.ru сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

«С заявлениями по данным фактам ни в один из отделов полиции УМВД России по Казани никто не обращался. 17 декабря в дежурную часть УМВД России по городу поступило сообщение из больницы об избиении ребенка, точный диагноз не установлен», - сообщили в пресс-службе.

На данный момент проводится проверка, полицейские выехали в лицей №187 для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в соцсетях появилось сообщение о жестоком избиении ребенка активистки Лианы Тимерхановой.