Билайн и Nokia будут совместно тестировать решения для 5G в концепции Open RAN

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и Nokia объявляют о стратегическом партнерстве в области реализации концепции Open RAN, которая позволит в будущем ускорить развертывание сетей 5G. Стороны подписали меморандум, который предусматривает совместные исследования в сфере Open RAN, а также тестирование перспективных технических решений на основе этой концепции для их последующего внедрения на сети оператора.

Концепция Open RAN (Open Radio Access Network), разрабатываемая международным альянсом O-RAN Alliance, предполагает создание оборудования для сетей радиодоступа на базе открытой архитектуры, что позволяет операторам интегрировать в одной сети элементы решения от разных вендоров. Использование такого подхода расширит возможности операторов и вендоров по развертыванию 5G и ускорит процесс внедрения новых технологий на существующих сетях.

Данное партнерство является продолжением и развитием совместного исследовательского проекта Билайн и Nokia в области Virtual RAN (виртуализация в сети доступа), который был реализован компаниями несколько лет назад. В соответствии с меморандумом, Билайн и Nokia планируют осуществлять совместные пилотные проекты и тестировать различные технические решения (как отдельных сетевых компонентов, так и сетей, построенных с их использованием) на базе концепции Open RAN для сети Билайн 4G, а в будущем и для сетей 5G. Основными площадками для проведения пилотов и тестов станут R&D-лаборатории Билайн и Nokia в Москве.

Партнеры также планируют привлекать к работе других вендоров, включая российских, поддерживающих концепцию использования открытых интерфейсов в сетях радиодоступа, чтобы на практике оценить совместимость сетевых элементов от разных поставщиков и сравнить эффективность мультивендорных RAN-сетей с традиционными «вертикальными» решениями. Среди задач сотрудничества – поиск и изучение вариантов для локализации отдельных компонентов радиооборудования для перспективных стандартов подвижной связи.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом»:

«Концепция Open RAN в перспективе может изменить расклад сил как на российском рынке производителей телеком-оборудования, так и во всем мире. Для этого необходимо правильно организовать процессы разработки и внедрения решений на базе Open RAN и выстроить взаимодействие в этой области между операторами и вендорами. Экспертиза Nokia в этой области позволит дополнить существующие наработки опытом мирового уровня».

Деметрио Руссо, вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа:

«Nokia готова оказать необходимую поддержку компании Билайн, а также другим операторам связи по всему миру в подготовке сетевой архитектуры будущего, независимо от выбранного операторами сценария развития – c использованием технологии Open RAN или без нее. Nokia активно поддерживает развитие технологии O-RAN, последовательно увеличивая инвестиции в эту технологию, гарантируя конкурентоспособность и безопасность сетевой инфраструктуры операторов связи. Nokia является единственным крупным поставщиком оборудования, который активно развивает интерфейсы O-RAN, гарантируя, что решения Nokia 5G RAN будут поддерживать будущую открытую экосистему, к которой стремятся операторы. Nokia обладает необходимым масштабом и возможностями для удовлетворения растущего спроса на технологию O-RAN, в том числе в области высокопроизводительных сетей связи мирового уровня и безопасности».