Сотрудники Минспорта Татарстана стали фигурантами уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". Ущерб от их действий составил 7 миллионов рублей.

Прокуратура Татарстана провела проверку исполнения законодательства при использовании бюджетных денег министерством в рамках реализации нацпроекта "Демография". Выяснилось, что при покупке ледовых машин для спортивных объектов сотрудники ведомства, в том числе один из заместителей министра и два начальника отдела установили начальную цену контракта, значительно превышающую среднюю рыночную машины "Olympia Millennium H", которая и была заявлена.

"В результате были искусственно созданы преимущества для аффилированной коммерческой организации. При этом остальные конкуренты лишились возможности участия в аукционе. В дальнейшем закупленное по завышенной цене оборудование, которое не соответствовало требованиям контракта и технического задания, было принято в эксплуатацию без технической документации", - прокомментировали в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, своими действиями подозреваемые причинили ущерб федеральному бюджету на сумму более 7 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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