По прогнозам синоптиков в Татарстане в ближайшие дни придет мороз до – 30 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, 19 декабря, в субботу, регион будет находиться под влиянием антициклона, потоками будет поступать очень холодный арктический воздух. Осадки прекратятся, днем температура составит -13…-18 градусов, ночью при прояснениях до -26 градусов.

20 и 21 декабря, в воскресенье и субботу, осадков не ожидается. Температура днем составит -15…-21 градус, ночью при прояснениях до -30 градусов.

По предварительному прогнозу на следующей неделе сохранится морозная погода без осадков. Днем температуры будут опускаться до -17 градусов, ночью до -28 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

Напомним, МЧС по Татарстану предупреждало жителей о сильном ветре и гололедице в пятницу вечером.