Студенты ВятГУ и вузов-партнеров - победители и призеры конкурса «Профессиональное завтра»

17 декабря завершился финал Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов "Профессиональное завтра"
В финал прошли студенты 113 вузов с 261 проектом.
Ребята представили конкурсной комиссии работы в номинациях:
- Эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов»,
- Профессиональный старт-ап молодежи,
- Исследовательская работа,
- Мое полезное изобретение,
- Социальная реклама.
В финале конкурса участники дистанционно защищали свои работы.
Эксперты конкурса отметили большое количество участников из вузов Башкирии, Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Оренбургской и Кировской области.
Каждый проект уникален. Идеи проработаны и подаются с душой, - оценила работы участников эксперт-модератор секции "Социальная реклама" Анна Чащина.
В итоге, в номинации "Исследовательская работа" победителем стала студентка Сибайского института (филиала) Башкирского государственного университета Сулпан Байгалина. Студент Уфимского государственного авиационного технического университета Андрей Круглик победил в номинации "Мое полезное изобретение".
Ольга Волкова, Сергей Скобкарев и Наталья Ардашева из Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко взяли второе место в номинации "Профессиональный старт-ап молодежи".
В номинации "Социальная реклама" второе место поделили два проекта студентов Вятского государственного университета Юлии Поспеловой, Елены Климентьевой, Анны Соколовой и Ксении Суворовой, Ольги Кувалдиной, Ирины Шалагиновой.
Поздравляем всех победителей и призеров конкурса!
Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета благодарит за участие в конкурсе студентов вузов-партнеров.
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