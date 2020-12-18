Студенты ВятГУ и вузов-партнеров - победители и призеры конкурса «Профессиональное завтра»

17 декабря завершился финал Всероссийского сетевого конкурса студенческих проектов "Профессиональное завтра"

В финал прошли студенты 113 вузов с 261 проектом.

Ребята представили конкурсной комиссии работы в номинациях:

Эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов»,

Профессиональный старт-ап молодежи,

Исследовательская работа,

Мое полезное изобретение,

Социальная реклама.

В финале конкурса участники дистанционно защищали свои работы.

Эксперты конкурса отметили большое количество участников из вузов Башкирии, Удмуртии, Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Оренбургской и Кировской области.

Каждый проект уникален. Идеи проработаны и подаются с душой, - оценила работы участников эксперт-модератор секции "Социальная реклама" Анна Чащина.

В итоге, в номинации "Исследовательская работа" победителем стала студентка Сибайского института (филиала) Башкирского государственного университета Сулпан Байгалина. Студент Уфимского государственного авиационного технического университета Андрей Круглик победил в номинации "Мое полезное изобретение".

Ольга Волкова, Сергей Скобкарев и Наталья Ардашева из Глазовского государственного педагогического института имени В. Г. Короленко взяли второе место в номинации "Профессиональный старт-ап молодежи".

В номинации "Социальная реклама" второе место поделили два проекта студентов Вятского государственного университета Юлии Поспеловой, Елены Климентьевой, Анны Соколовой и Ксении Суворовой, Ольги Кувалдиной, Ирины Шалагиновой.

Поздравляем всех победителей и призеров конкурса!

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Вятского государственного университета благодарит за участие в конкурсе студентов вузов-партнеров.