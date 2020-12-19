Одна идея удивительнее другой: так можно охарактеризовать большую часть работы с молодежью нашего государства. К сожалению, не остался в стороне и Татарстан, где чиновники порой пытаются заставить молодых людей заставить жить по правилам "старших". Журналист ProKazan Рамиль Акберов порассуждал о том, к чему могут привести попытки научить молодежь, как ей "надо жить".

Потерпите, еще совсем чуть-чуть и этот год закончится. А пока уходящий 2020-ый решился напоследок взяться за детей и молодежь. По крайней мере, в Татарстане. Тяга чиновников к запретам наконец добралась и до юных граждан.

На неделе в центре информационной повестки неожиданно оказались Набережные Челны. И по неожиданному для автограда поводу: обычно родина «КАМАЗа» «славится» своей криминальной сводкой. Но на этот раз удивили чиновники автограда: появилась информация, что городские власти приказали классным руководителям местных школ мониторить страницы учеников в соцсетях на предмет их участия «деструктивных группах». Какие же сообщества не понравились чиновникам автограда? А вот они: «Душа пацана», «Челнинский модник», «Жены арестованных мусульман», «Тесак — фан-сообщество», группа Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ну куда уж без него) и многие другие. Мало того, учителям нужно будет регулярно отчитываться по поводу выполнения этого «очень важного» поручения. Представляю, какой восторг берет педагогов от мысли, что им придется следить за страницами учениками в соцсетях и читать их подростковые мудрости в стиле «брат за брата – такое за основу взято». Очевидно, челнинским учителям заняться больше нечем.

Возможно, здравое зерно в идее есть: в идеале предполагается, что заботливый учитель вовремя заметит нежелательные наклонности ученика и наставит ребенка на путь истинный. Но тот, кто учился в российской школе знает, что это маловероятный сценарий. Скорее замученный заполнением бесконечных отчетов учитель будет выполнять это поручение максимально халатно. Еще хуже, если педагог возмется за исполнением поручения со всем рвением: представьте, какой вывод из записей школьников сделает женщина средних лет, которая совершенно не шарит в молодежной культуре. Так у нее половина класса станет чуть ли не экстремистами, а другая часть учеников просто сделает аккаунты закрытыми или заведет себе фейковые страницы. Конечно, я бы не отказался от удовольствия посмотреть, как учительница заставляет школьника объяснять смысл песни Моргенштерна, которую нашла у него на странице. Но пока это требование привело только к тому, что названия «деструктивных» сообществ узнала вся страна. Ну, молодцы, отлично работаете, продолжайте в том же духе. Кстати, недавно местная прокуратура обещала разобраться, законны ли такие требования.

Прошлись по школьникам – перейдем и к студентам, которые тоже успели загреметь в скандал. В республике есть свой аналог комсомола – «Лига студентов», которая объединяет студентов-активистов Татарстана. И ребята проводят ежегодный конкурс «Студент года», где присутствует и номинация «Студенческое медиа года». И в номинацию заявился независимый и зубастый интернет-журнал «Ветер» - интересный проект казанских студентов, который не стесняется писать на острые темы, а не банальщину в стиле «посмотрите, какое классное мероприятие провел нас прекрасный ВУЗ!». И журнал нашел признание у городских студентов, к примеру, на их группу «В контакте» подписаны более 2 тысяч человек. Ребята решили заявиться на премию – и их, что называется, «прокатили». Как говорят в «Лиге студентов», членам жюри не понравилось их портфолио. Оказалось, что сначала в жюри должны были войти представители некоторых казанских СМИ, но письмо с приглашением они то ли не получили, то ли не прочитали. «Ветер» же исключение из конкурса называет политически мотивированным. Наверное, теперь «Студенческим медиа года» станет какое-нибудь верное «линии партии» издание, а не журнал, который читают тысячи человек. Но джин из бутылки уже выпущен, история также успела неплохо «пошуметь».

Это наглядно показывает, что происходит, когда в дела молодежи умешиваются люди, ничего в молодежи не понимающие. И выходит смешно: вроде хотели что-то запретить и поставить кому-то палки в колеса, а по итогу получается обратный эффект. Запреты и препоны в данном случае лишь привлекают внимание, поддерживают дискуссию о явлении. Да и учитывая, что кредит доверия к государству у молодёжи практически нулевой, то все, что это государство запрещает, мгновенно превращается в «сладкий запретный плод». То же можно сказать и про активную борьбу государства с ЛГБТ. Этим чиновники добились того, что дискуссия о гомосексуалах стала среди молодых людей определенным трендом. Наше государство в этом смысле похоже на царя Мидаса, который по легенде превращал в золото все, к чему прикоснется. Только у властей почему-то получается не золото, а некая другая субстанция.

«Не влезай, убьет!» – вот что стоит запомнить нашему государству, которое пытается научить молодых людей, как им надо жить. Во-первых, такая затея заранее обречена на провал, о чем нам отчетливо расскажет опыт СССР по борьбе с рок-музыкой в годы застоя. Во-вторых, вмешательство может привести к обратному эффекту и получится замечательный «кейс» для пиарщиков: хочешь, чтобы о чем-то заговорили все – добейся, чтобы это запретили. И «запретное» явление будет у всех на устах, а благих целей (с кавычками и без) государство не добьется.