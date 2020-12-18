Вечером 17 декабря на М-7 насмерть сбили женщину-пешехода. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

По информации правоохранителей, авария произошла на 923 километре дороги в Рыбно-Слободском районе около 18 часов. Мужчина на "Мерседесе" двигался со стороны Казани в направлении Елабуги, в это время, по предварительной информации, посередине проезжей части шла женщина. Водитель сбил ее, пешеход получила травмы, несовместимые с жизнью.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП уточняются.

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