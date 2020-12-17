17 декабря в Костомукше водитель трактора насмерть задавил 8-летнюю девочку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД региона.

«По предварительным данным водитель трактора при расчистке снега, двигаясь задним ходом, сбил 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП», - пишет издание.

Камеры наблюдения на улице зафиксировали произошедшее.

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