17 декабря в Костомукше водитель трактора насмерть задавил 8-летнюю девочку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД региона.
«По предварительным данным водитель трактора при расчистке снега, двигаясь задним ходом, сбил 8-летнюю девочку. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП», - пишет издание.
Камеры наблюдения на улице зафиксировали произошедшее.
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