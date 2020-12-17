В Рыбно-Слободском районе при пожаре погибла женщина. Информацию предоставили в пресс-службе МЧС Татарстана.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны вчера в 19:41, горело домовладение в селе Биектау по адресу Пимера, 2. К моменту прибытия огонь охватил жилой дом и сарай на общей площади 20 квадратных метров, в 20:50 возгорание было ликвидировано. Спустя примерно полчаса на месте пожара спасатели нашли тело женщины 1957 года рождения. Причину происшествия установят специалисты ведомства.

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