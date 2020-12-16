Госдума в третьем чтении приняла поправки о наказании за хамство для госслужащих. Об этом сообщается на официальном сайте органа власти. Они касаются чиновников всех уровней.

Поправки предусматривают штрафы за оскорбление в неприличной форме для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тысяч, для юрлиц - от 100 до 200 тысяч рублей. За оскорбление в публичном выступлении, интернете или СМИ, а также оскорбление нескольких лиц чиновников накажут на 5-10 тысяч - для граждан, 50-100 тысяч - для должностных лиц и 200-700 тысяч для юридических лиц.

Также штрафовать будут тех, кто не принял мер по недопущению оскорбления в СМИ, интернете или публично демонстрирующемся произведении - должностные лица заплатят от 30 до 50 тысяч рублей, юридические - от 50 до 100 тысяч. Отметим, что действующие сейчас суммы ниже в 1,5 - 3 раза.

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