Продавец круглосуточного магазина поймала мужчину, у которого с собой был чужой паспорт. Женщина заподозрила неладное и вызвала полицию.

По информации пресс-служба МВД Татарстана, около двух часов ночи 11 декабря в ведомство позвонила женщина, она представилась продавцом торговой точки на улице Пушкина. Звонившая сообщила, что у нее в магазине находится мужчина, у которого при себе паспорт другого человека. Выяснилось, что 55-летний задержанный зашел в магазин и хотел совершить покупку, но вел себя подозрительно. Женщина решила выяснить, есть ли у покупателя деньги, тот вытащил из кармана паспорт и банковскую карту, однако продавец заметила, что документ принадлежит другому человеку и вызвала правоохранителей. До приезда полицейских она удерживала гражданина в помещении.

Правоохранители установили, что на подозреваемый украл в одном из заведений на Пушкина куртку, в кармане которой и находился паспорт и карты на имя 18-летнего парня - студента одного из казанских вузов. Общая сумма причиненного ущерба составила 12 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчина находится под стражей.

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