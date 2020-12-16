Yota реализовала первую на B2B-рынке гибкую линейку минут и интернета

Теперь гибкая линейка связи Yota доступна для корпоративных клиентов мобильного оператора. Такой конструктор позволяет выбрать любое количество минут и интернета: от 0 до 2000 минут и от 1 Гб до безлимита.

«В 2019 году мы запустили гибкую линейку с безлимитным интернетом с шагом в 1 минуту и 1 Гб для физических лиц. Это дало возможность пользователям собирать максимально индивидуальные пакеты связи, исходя из собственного потребления. Теперь конструктор связи доступен и для компаний. Таким образом, корпоративные клиенты Yota получили возможность выбирать только то, что им действительно нужно. Мы отказались от обязательных пакетов, и теперь у нас есть решение для любой бизнес-задачи. Целевая аудитория B2B-направления Yota – это малый и средний бизнес. Гибкая линейка Yota – это точная настройка под бюджет. Кому-то больше важны гигабайты, другим клиентам – минуты. Можно все настроить самому и не платить за лишнее”, - комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса Yota Елена Емельянова.

Так, например, в Москве стоимость пакета 1000 минут и безлимитный интернет составит 697 рублей, в Санкт-Петербурге за 250 минут и 15 Гб корпоративный клиент Yota заплатит 296 рублей, а в Новосибирске цена за 1200 минут и безлимитный интернет составит всего 553 рубля.

Новая гибкая линейка Yota для бизнеса доступна для подключения с 17 декабря 2020 года.

Yota – российский мобильный оператор с федеральным покрытием в сетях 2G/3G/4G.Основные услуги компании − голосовая мобильная связь и интернет 4G.