2600 сотрудников банка «Открытие» в 2021 году перейдут на постоянную удаленную работу

Официальный статус работника «в домашних тапочках» получат треть сотрудников штабных и линейных подразделений банка.

С 2021 года для многих подразделений банка «Открытие» возможность полной или частичной удаленной работы станет системной. Удаленный режим получат те категории работников, функции которых не предполагают взаимодействие с клиентами в офисах банка и работу в платежных системах Банка России. Процесс перевода будет поэтапно идти в течение всего года.

«Для сотрудников плюсы удаленной работы очевидны – возможность гибко строить свой рабочий график, экономия времени на дорогу, сокращение затрат на транспорт, - отмечает старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова. - Выгоды для банка также существенны – лояльность сотрудников, значимое сокращение затрат на содержание офисных площадей: от части площадок будет возможно отказаться».

Эффективность перевода части сотрудников на удаленную работу была доказана в ходе пилотного проекта, который банк «Открытие» провел в третьем квартале 2020 года. При подготовке к проекту и масштабированию банк использовал экспертизу ПАО «Вымпелком», который предоставил комплекс технологических, коммуникационных, юридических, административных и HR-решений.

В ходе пилотного проекта на целевой конфигурации VDI была протестирована работа 500 сотрудников банка «Открытие». Был систематизирован подход в части организации удаленной работы для управления процессами операционной деятельности, разработаны юридические документы и алгоритмы работы в рамках действующего трудового кодекса, сформированы материалы по онбордингу, разработан план продвижения удаленной работы и форматы коммуникаций для сотрудников.

«Мы используем сервисы удаленной работы с 2016 года и сейчас наши решения и накопленный опыт предлагаем заинтересованным партнерам. Для этого понадобилось к техническим составляющим добавить еще два компонента — специализированный консалтинг и экспертный сервис деск», - отметил Герман Бородов, директор по работе с ключевыми клиентами Билайн Бизнес.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»).