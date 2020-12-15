Мама школьника из Казани, покончившего с собой, рассказала свою версию. Она думает, что на мальчика передавила учительница химии в школе, ведь именно о ней он написал в предсмертной записке.

Водителей предупредили об изменении схемы движения в центре Казани. На нескольких перекрестках запретили поворот налево, где-то установили новые светофоры. Будьте внимательны!

Вчера, 14 декабря, в автобус зашел мальчик, которому спустя некоторое время стало плохо - он задыхался. Кондуктор оказала ему первую помощь, а на конечной остановке они вместе с водителем выяснили, что мальчик учится в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Известный исполнитель Элвин Грей заплатит штраф за нарушение антиковидных правил на своем концерте в Казани. Установлено, что там люди были без масок, а о соцдистанции даже речи не шло.