В Новосибирске школьник третий день находится в коме. До этого он поругался с продавцом магазина «Краски». Об этом пишет «360». Сообщается, что на данный момент продавца отстранили от работы.

12 декабря пострадавший и его друг катались на крыльце магазина. Продавец решил их разогнать – схватил мальчика и толкнул с крыльца. Ребенок упал и получил черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Мама мальчика рассказала, что ему сделали трепанацию черепа, но третий день он не приходит в сознание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователи ищут очевидцев.

К другим новостям:

- Блогер Илья Варламов назвал символом Казани горящие трамваи.