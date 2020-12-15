«Барс Медиа» зажигает звезду: завершился первый сезон телевизионного вокального проекта «Яна Йолдыз»

В минувшее воскресенье состоялся долгожданный гала-концерт первого телевизионного вокального конкурса «Новая звезда», стартовавшего в мае на телеканале ТМТВ и державший в напряжении своего телезрителя все 11 недель.

По итогам отчетного концерта Жюри конкурса предстояло выбрать победителя, который получит контракт с продюсерским центром «Барс- Рекордс», ротацию песни на телеканале «ТМТВ», а также создание видеоклипа и право на получение золотой статуэтки «Алтын Барс» на гала-концерте международного фестиваля «Татар Җыры».

Участники волновались за кулисами. Зрители неспешно собирались в зале, соблюдая масочный режим и рассаживаясь строго по отведенным местам. К слову, зал собрал свои 50% и замер в ожидании.

Концерт открыла Гульназ Сафарова, заметно переживавшая за каждого из участников. 12 финалистов должны были показать свое право не просто выйти на сцену, но и сиять наравне, а иногда даже и ярче своих звездных наставников.

По задумке организаторов из «Барс Медиа» участники конкурса выступали на одной сцене с популярными артистами татарской эстрады и дуэтом исполняли хиты своих наставников.

Концерт открыла Гульназ Асаева и Радик Шарафиев с песней «Оныта да алмыйм». Раяз Фасихов и Фануза Гатауллина исполнили романтический «романс» «Олешемэ тигэн комешем». А Алсу Абульханова и Ислам Калимуллин сорвали бурю аплодисментов дуэтом с песней «Онытырга».

Свежим и необычным получилось выступление Ильната Фархуллина и Акбулата, исполнивших суперхит лета «Сары розалар». Любимец публики Айдар Галимов и нежная Аделя Ахметова исполнили «Абага», показав удивительное взаимопонимание на сцене, словно работали вместе уже много лет.

Во второй части концертной программы, длившейся без перерыва почти 3 часа, выступали: Алина Шарибзянова и Ильяс Мингазов с песней «Яратам яратма», Ильназ Сафиуллин и Ранис Валиев - «Кунелкэем нигэ моная», Ришат Фазлыйахметов и Марсель Закиров - «Бэхет ачкычы».

Когда одна из участниц проекта Эльвира Мифтахова появилась на сцене под музыку «Тормыш жиллэре», зал замер - сложная и такая зрелая песня, казалось, будет «не по зубам» молодой исполнительнице. Иркэ и Эльвира Мифтахова покорили зрителей. И членов жюри, к слову тоже. Но об этом чуть позже.

Закрывали концерт Эльмира Калимуллина и Радиф Камалов с песней «Керфеклэр». Анвар Нургалиев и Гузель Набиева, о дуэто которых стало известно еще на пресс-конференции 2 декабря, исполнили «Кочаклама яратмыйча». А финальную точку в песенном баттле поставили Филюс Кагиров и группа «Юки» с песней «Саф хисле мэхэббэт».

Филюс остался радовать пришедших на концерт зрителей своим пением, а члены жюри удалились из зала, чтобы через 10 минут со сцены озвучить имена победителя и двух суперфиналистов.

В тройку лучших исполнителей вошли Ильяс Мингазов и Марсель Закиров. Им в качестве приза досталась возможность спеть на конкурсе «Татар Жыры-2021». А Новой звездой татарской эстрады стала Эльвира Мифтахова, получившая заветный контракт с Продюсерским центром «Барс-Рекордс».

По заявлению организаторов, если позволит ситуация, то второй сезон проекта планируется начать уже весной. Напомним, что в разгар пандемии Группа Компаний «Барс Медиа» запустила первое в истории татарской эстрады Телевизионное вокальное шоу. Проект состоял из трех этапов. Заявки на участие в конкурсе принимались из любого региона Российской Федерации, в конкурсе мог принять каждый желающий в возрасте от 18 до 35 лет.

Всего на адрес Оргкомитета Конкурса пришло более 300 заявок, в том числе из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Пермской области, Ульяновской области, Нижегородской области. Были и работы из Казахстана и Узбекистана. На основе присланных видео и небольшого эссе о себе было отобрано 50 талантливых и перспективных исполнителей, которые приняли участие в очном кастинге. В Финал конкурса жюри допустило 12 участников.