Оперштаб Свердловской области рассказал о повторных случаях заражения коронавирусом. Некоторые пациенты поступают в ковидный госпиталь с подобной клинической картиной через два-три месяца.

Как пишет портал tagilcity.ru, со ссылкой на врача-инфекциониста, случаи единичны. Также он отметил, что каждая ситуация уникальна и закономерность проследить невозможно.

«По каждому случаю заболевания проводится эпидрасследование. В настоящее время точное число таких случаев не подсчитано, так как данная информация представляет собой скорее медицинский интерес, чем эпидемиологический, ответили в оперативном штабе», - говорится в сообщении.

По информации уральского эпидемиолога, вопрос повторного заражения исследуется по всей стране. Коронавирус долго остается в организме и даже после перенесенного заболевания вирус выделяется до двух месяцев.

Напомним, за прошлые сутки в Татарстане зарегистрировано 95 новый случаев заражения.