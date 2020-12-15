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Фото: pixabay.com

Повторные случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Свердловской области

15.12.2020, 10:13 86 1 prokazan.ru

Оперштаб Свердловской области рассказал о повторных случаях заражения коронавирусом. Некоторые пациенты поступают в ковидный госпиталь с подобной клинической картиной через два-три месяца.

Как пишет портал tagilcity.ru, со ссылкой на врача-инфекциониста, случаи единичны. Также он отметил, что каждая ситуация уникальна и закономерность проследить невозможно.

«По каждому случаю заболевания проводится эпидрасследование. В настоящее время точное число таких случаев не подсчитано, так как данная информация представляет собой скорее медицинский интерес, чем эпидемиологический, ответили в оперативном штабе», - говорится в сообщении.

По информации уральского эпидемиолога, вопрос повторного заражения исследуется по всей стране. Коронавирус долго остается в организме и даже после перенесенного заболевания вирус выделяется до двух месяцев.

Напомним, за прошлые сутки в Татарстане зарегистрировано 95 новый случаев заражения. 

 

СМИ Медицина / Минздрав Люди в городе Коронавирус Общество
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комментарии

Горожанин
0
15 декабря 2020
10:44
В переводе на русский: иммунитет к коронавирусу или вовсе не образуется,или держится очень недолгое время.

Это все что надо знать о вакцинации против коронавируса.

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