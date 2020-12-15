Оперштаб Свердловской области рассказал о повторных случаях заражения коронавирусом. Некоторые пациенты поступают в ковидный госпиталь с подобной клинической картиной через два-три месяца.
Как пишет портал tagilcity.ru, со ссылкой на врача-инфекциониста, случаи единичны. Также он отметил, что каждая ситуация уникальна и закономерность проследить невозможно.
«По каждому случаю заболевания проводится эпидрасследование. В настоящее время точное число таких случаев не подсчитано, так как данная информация представляет собой скорее медицинский интерес, чем эпидемиологический, ответили в оперативном штабе», - говорится в сообщении.
По информации уральского эпидемиолога, вопрос повторного заражения исследуется по всей стране. Коронавирус долго остается в организме и даже после перенесенного заболевания вирус выделяется до двух месяцев.
Напомним, за прошлые сутки в Татарстане зарегистрировано 95 новый случаев заражения.
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