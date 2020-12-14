Исследователи Йельского университета выявили у пациентов с коронавирусом особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение вируса.

Как пишет РИА Новости, со ссылкой на исследование, большое количество так называемых «неправильных» антител в крови нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вирусом. Они не только провоцировали осложнения при коронавирусе, но и были причиной его длительного течения.

Специалисты сравнили иммунные реакции у пациентов и здоровых людей. Оказалось, что у зараженных множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм.

«Более 5% госпитализированных имели аутоантитела, которые ослабляли ключевой элемент иммунной защиты, управляемый белками под названием интерферон», - пишет издание.

Исследования по этой теме продолжаются.