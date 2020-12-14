В Татарстане по прогнозам синоптиков мороз задержится еще на неделю. Также местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр региона.

Так, 15 декабря, во вторник, днем ожидается -7…-12 градусов, небольшой снег, слабый ветер. Ночью при прояснениях до -20…-25 градусов, ночью и утром прогнозируется туман.

16 и 17 декабря, в среду и четверг, днем будет -4…-10 градусов, ночью при прояснениях -15…-20 градусов.

18 декабря, в пятницу, по предварительному прогнозу в Татарстан придет метель и сильный ветер порывами до 18 м/с. Днем ожидается -3…-8 градусов, ночью -7…-12 градусов.

В выходные вновь ожидается понижение температуры ночью до -25 градусов, днем до -19 градусов, осадков не будет, на дорогах сохранится гололедица.

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