Кристина Бабушкина: «Байкал для меня — это место силы»

14 декабря в 22:00 на телеканале ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала «Беспринципные», в основу которого легли рассказы питерского писателя Александра Цыпкина. Главный герои сериала — это жители одного из самых престижных районов Москвы, расположенном неподалеку от Патриарших прудов. Все они богатые, уверенные в себе и солидные люди... Но это только на первый взгляд, на самом же деле у каждого из персонажей огромное количество проблем, которые, к слову, они придумывают себе сами. Одну из главных ролей в сериале сыграла Кристина Бабушкина. Ее персонаж — генеральская жена, которая уже давно раздавила силовика своим мощным каблуком. В интервью актриса рассказала о работе в паре с Николаем Фоменко, своей связи с родным Иркутском и будущей встрече Нового года.

Близок вам образ сильной, властной женщины, какой у вас сложился в сериале «Беспринципные»?

Насчёт властной - не соглашусь. Сильная - да, а так же любящая и прощающая. Мне и в жизни импонируют женщины с характерами. Близка? Не знаю, не могу сказать, что очень, но понятна.

Насколько интересно было работать в паре с Николаем Фоменко?

Николай Фоменко - отдельная, большая моя партнерская любовь и очарование. Мы практически ни о чем не договаривались на площадке, существовали на своём «птичьем» языке, нам очень понятном. Николай потрясающий рассказчик, меломан, полиглот... конечно же я в итоге записывала за ним выражения в свою записную книжечку, закачала массу роскошных композиций в свой плейлист и пополнила списки книг и фильмов, которые я должна посмотреть и прочитать.



Патрики находятся недалеко от вашего театра. Хотели бы поселиться именно в этом районе?

Житель я загородный, проживание в «центральном центре» Москвы меня вряд ли очарует. А вот гулять по Патрикам, встречаться с друзьями и посещать любимые заведения, это мое любимое времяпрепровождение. Хотя, от недвижимости на Патриарших я бы не отказалась, чего уж там.

С чем у вас ассоциируются Патрики? Лакшери, богема, тусовки 24/7?

Патрики ассоциируются с Булгаковским романом «Мастер и Маргарита», прежде всего.

Есть ли в вашем родном Иркутске похожий район, где живут сливки общества?

Сложно сказать, но новый район в центре города «130 квартал» меня очаровал, и я думаю, что он вполне может сойти за достопримечательность, модное место.

Бываете ли вы на Родине, кто у вас остался в Иркутске и когда последний раз приезжали в город?

Иркутске я не живу вот уже несколько десятков лет, но приезжаю туда каждое лето по возможности. Моя семья в Иркутске приумножается и, слава Богу, всегда рады мне и ждут. Тут похоронен мой отец, в этом городе прошло мое детство, мои первые влюбленности и разочарования. И конечно Байкал. Для меня это место силы.



Уже знаете где и с кем будете встречать год Быка?

В Новый год, по сложившейся традиции, я работаю, играю спектакль в МХТ и мчу домой, чтобы успеть проводить старый, загадать желание и встретить Новый год. Но больше всего я люблю 1 января: семья дома, старые советские фильмы, салаты из холодильника, шампанское.



Вы считаете, что 2020-й год был неким переломным в истории человечества? Чему этот не самый приятный год научил именно вас?

Конечно же, это был непростой год для всех нас и мы все с невероятным усердием готовимся к новому году, чтобы наконец проводить старый. Многое пришлось проанализировать и пересмотреть и мысль, что все может сломаться и отмениться уже воспринимается как норма. Давайте, несмотря на суровые дни, быть терпимее и добрее друг к другу и верить, что с Новым годом к нам придёт новая, лучшая пора.

«Беспринципные», с 14 декабря в 22:00 на ТНТ