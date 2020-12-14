В Казани около 08:00 поступило сообщение о пожаре за магазином «Метро». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
«По улице Мулланура Вахитова горела фура с продуктами на площади 30 кв метров, ликвидация открытого горения в 08:25», - говорится в сообщении.
Также сообщается, что эвакуация из «Метро» не проводилась, пострадавших нет.
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