Сегодня ночью в Казани очевидец аварии погнался на автомобиле за пьяным водителем, устроившим ДТП, позже к погоне подключились и автоинспекторы. В социальных сетях со ссылкой на слова очевидца сообщается, что нетрезвый водитель на "Фольксваген Гольф" протаранил "Шкоду Октавию" на Аметьевской магистрали. Пьяный автомобилист уехал с места аварии, за ним погнался очевидец. При этом сообщается, что за это время пьяный автомобилист успел врезаться в столб и подвальное сооружение.

Позже к погоне присоединились и сотрудники ДПС, им удалось загнать "пьяного гонщика" во двор на улице Ямашева. Оказалось, что ранее мужчина уже был лишен водительского удостоверения за езду пьяным.

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