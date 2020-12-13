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Казанец зажигательно танцует у столба, используя его в роли шеста: инцидент попал на видео

13.12.2020, 11:59 0 0 prokazan.ru

В социальных сетях появилось видео с танцующим казанцем: мужчина сначала вертится у столба, а затем начинает танцевать. Прохожие удивляются поведению танцора и снимают его движения на телефон. Сам герой видео не обращает внимания на очевидцев. Предположительно, инцидент произошел сегодня ночью у дома № 83 А по улице Восстания.

 

При этом не сообщается, был ли мужчина в состоянии опьянения. 

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