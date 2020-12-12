Жительница Казани обратилась в прокуратуру с просьбой найти ее мужа - гражданина Таджикистана, с которым она ранее заключила фиктивный брак.

По информации надзорного органа, брак с иностранным гражданином был заключен в декабре 2018 года для того, чтобы мужчина мог получить гражданство РФ. Фактически вместе они не жили, где он сейчас, жительница Казани не знала.

"По закону, брак признается недействительным в случае его фиктивности, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. Признание брака недействительным производится судом", - прокомментировали в прокуратуре РТ.

Ведомство направило в Советский районный суд Казани иск о признании недействительным фиктивного брака. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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