Ученые из США выяснили, что зубная паста с цинком и оловом может за пару минут практически полностью уничтожить SARS-CoV-2. Результаты научных изысканий опубликованы в издании British Dental Journal.

Исследования провели для того, чтобы выяснить, можно ли снизить темпы распространения болезни с помощью средств для гигиены рта. Выяснилось, что зубные пасты с оловом и цинком, а также средства для полоскания рта, в составе которых есть хлорид цетилпиридиния, нейтрализуют вирус за две минуты.

Таким образом, ученые считают, что средства могут помочь в снижении темпов распространения коронавируса путем временного снижения концентрации вируса в ротовой полости.

Читайте также:

Названы самые опасные распространители ковида

У детей с коронавирусом обнаружили новые симптомы