В Казань приедет зомби-мобиль реальных пацанов

Непосредственно Каха с Чуней решили подогнать реальным пацанам зомби-мобиль – и теперь ему предстоит доехать из Сочи до Перми. В Казани авто можно увидеть 13 декабря с 15:00 до 22:00 у входа в парк им. Горького. А 14 декабря зомбо-мобиль прокатится по улицам города.

7 декабря в Сочи начался свой зомби-пробег по городам России, брутальный зомби-мобиль – подарок Кахи и Чуни «Реальным пацанам». Хулиганский тюнинг девятки от блогеров включает в себя не только покраску, литые диски и декоративные шипы, но и главное оружие в борьбе с зомби – мощное караоке в багажнике. Ударим автопробегом по зомби-апокалипсису!

Посмотреть видеоотчет о веселом зомби-тюнинге можно на YouTube канале KTV

Ссылка на YouTube: https://www.youtube.com/c/KTV/videos

Из Сочи зомби-мобиль отправился в Ростов-на-Дону, а дальше – по маршруту до самой Перми. Автомобиль у блогеров принят, его лично проинспектировал капитан полиции, ответственный работник Игорь Сергеевич Ознобихин, а за рулём ласточки едет краснодарский пранкер Даниил Сырбу, который в режиме онлайн рассказывает о своём приключении длинной в 4200 км.

А следить за ним можно в социальных сетях:

https://instagram.com/dsyrbu?igshid=wxzv9za8gzkc

https://vm.tiktok.com/ZSgEYnFM/

В маршруте зомби-пробега 10 городов, в каждом из которых жителей ждет сюрприз:

7 декабря – выезд из Сочи

8 декабря – Ростов-на-Дону

9 декабря – Воронеж

10–11 декабря – Москва

12 декабря – Нижний Новгород

13–14 декабря – Казань

15 декабря – Уфа

16 декабря – Челябинск

17–18 декабря – Екатеринбург

19 декабря – Пермь

А 20 декабря ключи от машины получит счастливчик, купивший билет на фильм «Реальные пацаны против зомби» в первый уик-энд проката. Правила конкурса: https://drive.google.com/file/d/1CE4VzKLhFJvUtnwCWDnBcFRKQk3KiMA0/view

Синопсис:

В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.