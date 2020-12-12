В Казань приедет зомби-мобиль реальных пацанов

Непосредственно Каха с Чуней решили подогнать реальным пацанам зомби-мобиль – и теперь ему предстоит доехать из Сочи до Перми. В Казани авто можно увидеть 13 декабря с 15:00 до 22:00 у входа в парк им. Горького. А 14 декабря зомбо-мобиль прокатится по улицам города.
7 декабря в Сочи начался свой зомби-пробег по городам России, брутальный зомби-мобиль – подарок Кахи и Чуни «Реальным пацанам». Хулиганский тюнинг девятки от блогеров включает в себя не только покраску, литые диски и декоративные шипы, но и главное оружие в борьбе с зомби – мощное караоке в багажнике. Ударим автопробегом по зомби-апокалипсису!
Посмотреть видеоотчет о веселом зомби-тюнинге можно на YouTube канале KTV
Ссылка на YouTube: https://www.youtube.com/c/KTV/videos
Из Сочи зомби-мобиль отправился в Ростов-на-Дону, а дальше – по маршруту до самой Перми. Автомобиль у блогеров принят, его лично проинспектировал капитан полиции, ответственный работник Игорь Сергеевич Ознобихин, а за рулём ласточки едет краснодарский пранкер Даниил Сырбу, который в режиме онлайн рассказывает о своём приключении длинной в 4200 км.
А следить за ним можно в социальных сетях:
https://instagram.com/dsyrbu?igshid=wxzv9za8gzkc
https://vm.tiktok.com/ZSgEYnFM/
В маршруте зомби-пробега 10 городов, в каждом из которых жителей ждет сюрприз:
- 7 декабря – выезд из Сочи
- 8 декабря – Ростов-на-Дону
- 9 декабря – Воронеж
- 10–11 декабря – Москва
- 12 декабря – Нижний Новгород
- 13–14 декабря – Казань
- 15 декабря – Уфа
- 16 декабря – Челябинск
- 17–18 декабря – Екатеринбург
- 19 декабря – Пермь
А 20 декабря ключи от машины получит счастливчик, купивший билет на фильм «Реальные пацаны против зомби» в первый уик-энд проката. Правила конкурса: https://drive.google.com/file/d/1CE4VzKLhFJvUtnwCWDnBcFRKQk3KiMA0/view
Синопсис:
В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в зомби. Спустя год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие. Но герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Всё налаживается, пока в один из обычных постапокалиптических дней не кусают Леру.
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